Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Özbekistan - Türkiye Medya Buluşması kapsamında başkent Taşkent'te Medya ve Eğitim Paneli gerçekleştirildi. Panelde medyanın geleceği ve medyada yeni trendler ele alındı.

ÖZBEKİSTAN (İGFA) - KGK heyeti Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi yerleşkesi girişinde özel bir seremoni ile karşılandı.

Özbek el sanatları sergisi ve özel ikramların yanısıra yöresel armağanlar sunuldu. Daha sonra üniversitenin TİKA tarafından finanse edilen özel stüdyo ve toplantı salonunda yapılan panelin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sherzodkhon Kudratkhuzha yaptı.

Kudratkhuzha, konuşmasında, üniversite olarak dünyada bir ilk olduklarını belirterek, 'Küresel Gazeteciler Konseyi'nin üniversitemizde böyle bir etkinliğe imza atmasından memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Türkiye'den çok değerli gazetecileri burada görmekten onur duyduk. Panelimizin eğitim camiamıza katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyorum' dedi. Türkiye'nin Türk dünyası için önemine vurgu yapan Rektör Kudratkhuzha, Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' vecizesi ile konuşmasını bitirdi. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve duayen gazeteci yazar Yavuz Donat rektör Kudratkhuzha'ya bir şükran plaketi sundular. Rektör de Dim'e bir anı plaketi takdim etti. Dim de yaptığı konuşmada, 'Sayın rektör hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kardeş Özbek halkının müstesna bir evladı olarak bize kucak açtı ve bugün buradayız' dedi.

'MEDYA NEREYE GİDİYOR?'

Panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü Doç. Dr. Olimov Farruhbek yaptı. İlk konuşmacı olan KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, 'Yeni medya eğitimi ve medyanın geleceği' üzerine sunum yaptı. Eraslan, Özbekistan'daki üniversitenin gazetecilik eğitimi açısından model oluşturduğunu belirterek, 'Bu modelin tüm dünyada örnek alınması gerekir. Rektör hocamızı kutluyorum. Ayrıca, medya meslek örgütlenmesinde Küresel Gazeteciler Konseyi de bir modeldir ve çok başarılıdır. Medyanın geleceğini şekillendirecek olanlar da bu farklı yapılardır. Sıradanlaşmış modeller ile medyaya yön vermek mümkün değildir' dedi.

Daha sonra söz alan KGK Meclis üyesi ve NTV Ege Sorumlusu Merih Ak, medyadaki yeni trendler konulu sunumunda, haber kavramının giderek değiştiğini ve toplumun uzun olmayan kısa haberlere yöneldiğini belirterek, 'Dikey haber denilen bir olgu ortaya çıktı. Sosyal medyada hikayeye atılan bir küçük bilgiyle yetinen toplum var. TV haberleri de 1 dakika 10 saniye ile sınırlandırıldı. Buna alışmamız bekleniyor. Yavaş yavaş da alışıyoruz' dedi.

Bu oturumun son konuşmacısı olan KGK üyesi Azerbaycanlı TV gazetecisi Nigar İbrahimova da 'Türk dünyasında sosyal iletişim kanalları ve medya' konulu sunumunda, Türk dünyasının medyaları arasındaki kopukluğa dikkat çekerek, 'Türkiye medyasının Türk devletlerinin haberlerine daha çok yer vermesi gerekiyor. Türkiye'de Türk dünyasını merak eden bir kitle var' dedi.

MEDYA DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda ise ilk olarak söz alan KGK Birleşik Krallık temsilcisi Vatan Öz, 'Diaspora Gazeteciliği' konulu sunumunda, '25 yıldır Londra'da haftalık Türkçe gazete çıkartan bir evladınız olarak yaşadığım zorlukları anlatamam. Hep ikinci sınıf muamelesi görüyoruz ama saygınlığımızla bazı zorlukları aşıyoruz. Diaspora gazetecilerine Türk devletlerinin de destek vermesi gerekir. Neticede bu işi para için değil içimizdeki vatan ve millet aşkıyla yapıyoruz' dedi.

Daha sonra konuşan KGK Dış Medya Meclis Başkanı ve Azerbaycan Matbuat Şurası Başkan Yardımcısı Elşad Eyvazlı, 'Türk dünyasında medya işbirliği' konulu sunumunda, medyanın içinde bulunduğu değişimin işbirliği kanallarını da farklılaştırdığını belirterek, 'Sosyal medyayla birlikte düşünmek gerekiyor. Türk dünyasının kendi sosyal medya platformlarını da kurması lazım. Batı menşeli platformlar bize yabancı ve zararlı' dedi.

'Kamu diplomasisinde medyanın rolü' konulu sunum yapan TC Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce, 'Medya diplomasisi artık kamu diplomasisinin en önemli unsuru haline geldi. Devletin yaptığı elbette önemlidir ama sivil toplumun yaptığı diplomasi çok daha kıymetlidir. Bu konuda Küresel Gazeteciler Konseyi gibi kuruluşlar desteklenmelidir' dedi.

Son olarak konuşan KGK üyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk medya grubunun sahibi Ali Han Pehlivan, 'Kıbrıs Üniversitelerinin eğitim yaklaşımları ve medya ile etkileşim' konulu sunumunda, Kıbrıs'ın bir eğitimin adasına dönüştüğünü belirterek, 'Ama üzülerek ifade edeyim iletişim fakülteleri artık öğrenci bulamıyor ve bazıları kapatılıyor. Bu üniversite gibi modellere yönelmek gerekiyor. Medyanın da bu eğitim modelinden öğrenci alması ve yetiştirmesi için protokollar imzalanmalı' dedi.

PROKOL İMZALANDI

Panelin sona ermesinin ardından Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Dünya Haber Ajansı ile KGK arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca, heyette bulunan Azerbaycan, Avusturya ve KKTC medya temsilcileriyle de işbirliği protokollarına imza atıldı.

TV KANALLARI CANLI YAYINLADI

Panel öncesinde TRT Avaz ve bazı Özbekistan TV kanalları KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile röportaj yaptılar. Bazı Özbek TV kanalları da paneli canlı yayınladılar. Ayrıca, üniversite tarafından panelin tamamı kayda alındı ve yazılı hale getirileceği belirtildi.

BİR ÖZBEK LEZZETİ

KGK Heyeti, Özbekistan'da faaliyet gösteren İbrahim ve İsmail Kadıoğlu kardeşlerin sahibi olduğu TSP firmasının ev sahipliğinde geleneksel Özbek mutfağı olan Beş Kazan restoranda akşam yemeğiyle günü tamamladı. Heyetin ikinci durağı Semerkand olacak.