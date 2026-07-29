Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen iki günlük eğitimde 40 katılımcı, yapay zeka araçlarından yararlanarak marka oluşturma, dijital içerik üretme ve tüketici davranışlarını analiz etme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

ANTALYA (İGFA) - ASSİM Teknoloji Merkezi ile ROAS Medya iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yapay Zeka ile Marka Oluşturma ve Nöropazarlama Programı', teknoloji ve dijital pazarlamaya ilgi duyanları bir araya getirdi. Programda yapay zeka araçlarıyla verimlilik, Canva ile görsel içerik üretimi, sosyal medya ve dijital marka yönetimi, marka oluşturma süreçleri, dijital pazarlama ve nöropazarlama konuları ele alındı.

Katılımcılar, iki gün boyunca teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla kendi marka fikirlerini geliştirme ve dijital iletişim araçlarını etkin kullanma fırsatı buldu. Eğitimlerde ayrıca tüketici davranışlarını anlamaya yönelik nöropazarlama yöntemleri ile yapay zekanın iş süreçlerine sağlayabileceği katkılar aktarıldı.

Programın eğitimlerini Bilgisayar Mühendisi Alper Görgülü, ROAS Medya Kurucusu ve Marka-İletişim Eğitmeni Ceren Cengizci ile Profesyonel Koç ve Kurumsal Eğitmen Mustafa Zeypak verdi. Eğitmenler, yapay zekanın iş dünyasında oluşturduğu yeni olanaklar ve markaların dijital çağdaki dönüşümüne ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.