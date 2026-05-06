Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarının en mutlu günlerinde de yanında olmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk ücretsiz düğün organizasyonunu Temmuz 2025'te gerçekleştirdi. ABB, o tarihten bu yana toplam 51 çiftin düğününü ücretsiz yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sosyal destek alan ailelerin gençlerinin en mutlu günlerine katkı sağlamak amacıyla Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'nın ardından Demetevler Cemre Parkı'ndaki yeni düğün salonunu da hizmete açtı.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN EN MUTLU GÜNLERİNDE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Demetevler Cemre Parkı'nda yeni hizmet vermeye başlayan düğün salonunu ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün birçok genç çiftimiz artan maliyetler nedeniyle düğün yapmanın yükünü omuzlarında hissediyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Demetevler Cemre Parkı'nda hizmete açtık. Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarımız bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek.'

YEMEK İKRAMINDAN CANLI MÜZİĞE:

Üç düğün salonundan sosyal destek alan ailelerin çocukları, gazi ve şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecek. Çiftler ve konukları için yemek, içecek ve düğün pastası ikramı ile profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de yer alıyor. Ayrıca çiftlerin bu özel günlerini ölümsüzleştirmek için 40 adet dijital fotoğraf ve 2 saatlik video çekimi hizmeti de sunulacak.