İpsala Ticaret Borsası'nın eski başkanı İbrahim Girgin, vefat yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala iş dünyasına katkılarıyla tanınan İpsala Ticaret Borsası'nın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin için anma programı düzenlendi. Programa bölgedeki oda ve borsa temsilcileri ile Girgin ailesi yoğun katılım gösterdi.

Anma törenine İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Borsa Meclis Başkan Yardımcısı Gamze Girgin Aras, TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras, Genç Girişimciler Alp Girgin ve İbo Can Girgin katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, merhum başkanın İpsala Ticaret Borsası'na ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, İbrahim Girgin'in bıraktığı izlerin ve hizmetlerinin unutulmayacağını ifade etti.

İpsala Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada ise, 'Merhum başkanımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Borsamıza ve bölgemize kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır' denildi.