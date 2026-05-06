Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevgi dostluk ve paylaşma temasını sahneye taşıyan 'Benim Güzel Papuçlarım' adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Çocuklara yönelik tek perdelik yeni oyununu tiyatroseverlerle buluşturan Şehir Tiyatrosu, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sevgi, dostluk, paylaşma, emek ve hayal kurmanın gücünü seyircilere sahne diliyle anlattı. Günümüz gelişen teknoloji altyapısına da dikkati çeken Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Deniz Biber'in yönettiği oyun, robot palyaçoların sirke gelmesiyle işsiz kalan Kırmızıburun'un hikayesini konu alıyor.

Oyun, Kırmızıburun'un saf neşeli ve sevgi dolu dünyası üzerinden çocuklara emeğin, samimiyetin ve paylaşmanın önemini aktarırken, 'Benim Güzel Pabuçlarım', sevginin zamanının asla geçmeyeceği mesajıyla çocuklara hem eğlenceli hem de düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Oyunun sahne tasarımını Harika Derya Yücel, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, yönetmen yardımcılığını Şirvan Kalenderoğlu üstleniyor. Reji asistanlığını ise Mert Kulbak'ın yaptığı oyunda Ali Yıldırım, Celal Taşçı, Kemal Ağar, Selin Büyükbayram ve Serra Ecebay rol alıyor. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nejat Şener'in sanat yönetiminde sahnelenen 'Benim Güzel Pabuçlarım', 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

ŞAHİN: 'BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÇAĞINDA SEVGİYİ UNUTMAYACAĞIZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunun verdiği mesaja dikkati çekerek, 'Sevgiyi büyütmemiz, sevgiyi çoğaltmamız lazım. Ben bu mesajı verdikleri için bütün ekibi tebrik ediyorum. Bilgi ve teknoloji çağında sevgiyi unutmayacağız. Yardımlaşmayı unutmayacağız. Kardeşliği unutmayacağız. En önemlisi birbirimizi çok seveceğiz.' dedi.