Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin izcilik çalışmaları kapsamında farklı dönem izcileri, Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kaynaşma kampında bir araya geldi. İzcilik bilgi ve becerilerini pekiştiren izciler 3 günlük keyifli bir kamp geçirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi çocuk ve gençlerin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, izcilik kültürünün yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği eğitim programları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde ilk dönemden 7'inci döneme kadar izcilik eğitimi alan izciler ve ergin izciler kaynaşma kampında buluşarak bilgilerini tazeledi.

TEMEL İZCİLİK EĞİTİMİ

Kamptaki teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanında izciler kamp oyunları ile eğlenceli vakit geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Kulüp Önderi Ersoy Ünal, liderliğinde izciler çadır kurma, düğüm teknikleri, barınma ve hayatta kalma eğitimlerini pekiştirdi.

İzciler, kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal gelişim sağlayacak, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşam koşullarını uygulamalı öğreniyorlar. Ayrıca eğitimlerde izciliğin temel değerleri olan görevlerini yerine getirme, izcilik türesine uyma, her zaman yardımsever olma gibi konular da izcilere aktarılıyor.

HEDEFİMİZ UMUT DOLU BİR GENÇLİK YETİŞTİRMEK

İzcilik kampı ile ilgili bilgi veren izci lideri Eda Ünal 'Toplam 44 izcimizin katılımıyla kamp alanımızı kurduk. Üç gün süren kampımızda aktiviteler, öğretici oyunlar ve izcilik temel bilgilerini pekiştirerek izcilerimize eğitimler verdik. İzcilerimizin doğayı ve hayvanları daha iyi tanıyarak ekip ruhunu güçlendirmelerini sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz geleceğe dair umut dolu iyi bir gençlik yetiştirmek' dedi.

İZCİLİK GELİŞİMİME KATKI SUNUYOR

İzcilik kampına katılan 12 yaşındaki Yaren Özalp 'İzciliği çok seviyorum. Büyükşehir Belediyemiz bu kampı açınca hemen annemle başvurduk. Bizler için düşünülmüş çok güzel bir etkinlik. Doğa ile iç içe olmak, sportif etkinlikler yapmak gelişimimiz için çok önemli. İzcilik bana diğer arkadaşlarımdan farklı olarak daha fazla sorumluluk sahibi olmayı, özgüvenli olmayı öğretti. Buradaki izcilik becerileri ve eğitici oyunlar ile birlikte geliştiğimi hissediyorum. Daha önce hiç pusula kullanmamıştım burada ilk kez pusula ile tanıştık. Bu yeni bilgiler çok güzel. Belediyemizin bütün izcilik kamp ve etkinliklere katılmak istiyorum' diye konuştu.

KAMPI ÇOK SEVİYORUM

Kampta bilgi ve becerilerini tazelediğini ve güzel bir kaynaşma ortamı olduğunu belirten 7. dönem izcisi Hira Beren Yıldız ise 'Kamp alanlarımızda kamp kurma. Çadır kurma becerilerimizi geliştiriyoruz. Eğitimler ve oyunların yer aldığı kamp programını çok seviyorum çok eğleniyorum. Antalya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum' dedi.