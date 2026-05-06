Artvin'de çığ altında kalan ve cesedine 126 gün sonra ulaşılan çoban defnedildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde, düşen çığda hayatını kaybeden çoban Bülent Gezer'in cenazesi, toprağa verildi.

Zekeriyaköy köyü Aksu mevkiinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan ve cesedine 126 gün sonra ulaşılan Bülent Gezer (38) için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Emir İşaşır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Gezer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yolüstü Köyü'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Hatırlanacağı gibi, Zekeriya Köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalarına ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti. 2 Mayıs'ta yeniden başlatılan arama çalışmaları neticesinde Gezer'in cansız bedenine 5 Mayıs'ta ulaşılmıştı.