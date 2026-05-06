Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Konya programı kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Başdeğirmen ve beraberindeki heyet, Karatay Belediyesi'nin önemli yatırım ve projelerini yerinde inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya'da çeşitli temaslarda bulunan Başdeğirmen, beraberindeki heyetle birlikte Hasan Kılca'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede iki başkan, belediyecilik çalışmaları ve devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında Hasan Kılca'dan detaylı bilgi alan Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet, hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında heyet; Karatay Kültür Merkezi, Hoş Kubbe, Karatay Arastası, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Adalet Parkı, Adalet Parkı Kafe Karatay, Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi, Hobi Bahçeleri ve Bireysel Piknik Bahçesi gibi önemli yatırım ve yaşam alanlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

BAŞDEĞİRMEN: KONYA'DA GÖRDÜKLERİMİZ BEKLENTİLERİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Konya programı kapsamında Karatay'da gerçekleştirdikleri incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başdeğirmen, Karatay'da hayata geçirilen projelerin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Isparta heyetiyle birlikte Konya'daki yatırım ve hizmetleri yerinde görmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şükrü Başdeğirmen, Hasan Kılca'nın misafiri olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Başdeğirmen, Kılca'ya gösterdiği ilgi, alaka ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Karatay'da yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldıklarını belirten Başdeğirmen, 'Duyduğumuzdan ve işittiğimizden çok daha güzel hizmetleri yerinde görme imkanı bulduk' dedi.

Konya'nın sanayi, tarım ve turizm alanında Türkiye'nin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, özellikle inanç turizmi ve tarihi dokunun güçlü şekilde korunduğunu vurguladı. Ziyaret kapsamında gezilen sosyal alanlar ve bahçelerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Başdeğirmen, 'Konya'ya olan ilginin nedenini yerinde görmeden anlamak zor. Sadece fotoğraflardan değil, gelip görmek gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Isparta'da da benzer projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getiren Şükrü Başdeğirmen, iyi uygulamaların örnek alınmasının önemine vurgu yaparak, 'Her şeyi yeniden icat etmek zorunda değiliz. Güzel olan işleri örnek alıp şehirlerimize kazandırmalıyız' ifadelerini kullandı. Isparta'nın gül şehri olarak bilindiğini hatırlatan Başdeğirmen, elde ettikleri bilgi ve deneyimleri Isparta'ya taşıyıp yeni turizm alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, konuşmasının sonunda Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ederek, yapılan çalışmaların ülke genelinde örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

KILCA: DENEYİM PAYLAŞIMI ŞEHİRLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise şehirlerarası deneyim paylaşımının belediyecilik hizmetlerinin gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı. Güller diyarının önemli şehirlerinden biri olan Isparta'dan gelen heyeti Karatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kılca, Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti.

Isparta'da son yıllarda belediyecilik alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Hasan Kılca, 'Her ziyaretimizde Isparta'da çok güzel değişimlere ve başarılı projelere şahit oluyoruz. Sayın Başdeğirmen ve ekibi önemli çalışmalara imza atıyor' ifadelerini kullandı.

Belediyecilikte tecrübe paylaşımının önemine değinen Başkan Kılca, Isparta heyetinin Konya'daki yatırımları yerinde incelemek amacıyla bir program gerçekleştirdiğini belirterek, 'Bizler de Karatay'da hayata geçirdiğimiz projeler hakkında kendilerine detaylı bilgiler sunduk' diye konuştu. Konya ve Isparta'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatan Hasan Kılca, iki şehir arasındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

'Birlikten güç doğar anlayışıyla hareket ediyoruz. Konya olarak kardeş şehirlerimize her zaman destek vermeye hazırız' diyen Kılca, karşılıklı dayanışmanın şehirlerin gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, deneyim paylaşımı sayesinde şehirlerin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde hareket etmeye ve şehirlerimiz için ortak değer üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.







