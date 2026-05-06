KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde ulaşım güvenliğini önceleyen yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu sanayi bölgelerinde yaya güvenliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, 'Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi (MARSAN) girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sanayi girişine yeni ve modern bir yaya üst geçidi kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu üst geçitte bisiklet kullanıcılarımız için de özel bir geçiş alanı olacak' diye konuştu.

Başkan Altay, yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak MARSAN Yaya Üst Geçidi'nin hayırlı olmasını dileyerek, 'Yeni yaya üst geçidimizi hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için en kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Konya'mızı daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

BİSİKLET KULLANICILARI İÇİN DE ÖZEL GEÇİŞ ALANI OLACAK

Hem mimari yapısıyla hem de fonksiyonelliğiyle dikkat çeken proje, toplamda 155 metre uzunluğunda, hilal formunda tasarlanmış çelik platform üzerine inşa edilecek. Projede yalnızca yayalar için değil, bisiklet kullanıcıları için de özel geçiş alanları oluşturularak alternatif ulaşım türleri desteklenecek.