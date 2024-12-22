Türkiye’de sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, Ankara içerik üreticileri için önemli bir merkez haline geliyor. Ankara'da faaliyet gösteren 126'dan fazla profesyonel içerik üreticisi ve artan talep, medya prodüksiyonu için altyapı ihtiyacı arttırdı.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın, sosyal medya üreticileri açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Social Point Direktörü Ece Demirkol, profesyonel altyapıları ve 24 farklı konsept stüdyoları ile bu potansiyeli desteklemek istediklerini söyledi. Demirkol, video prodüksiyon, fotoğraf çekimi, etkinlik organizasyonları ve dijital projeler için benzersiz bir yaratıcılık alanı sunduklarını söyledi.

Türkiye genelinde 57 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu açıklayan Demirkol, "Ankara’da bireysel ve kurumsal içerik üreticilerinin sayısı giderek artıyor. Sosyal medya ajansları ve profesyonel prodüksiyon hizmetleri için altyapı arayan üreticiler, Social Point’in sunduğu olanaklarla projelerini daha üst seviyeye taşıyabilecekler" dedi.

GREENBOX STÜDYOSU İLE SINIRSIZ YARATICILIK

Social Point’in Greenbox ve Whitebox stüdyolarının, dijital projeler için sınırsız olanak sağladığına dikkat çeken Demirkol, reklam filmleri, sosyal medya içerikleri ve canlı yayın projelerinde profesyonel çözümler sunan bu stüdyoların, Ankara'daki içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandığını kaydetti. Demirkol, 181 kişilik geniş etkinlik alanı ile workshop’lardan seminerlere, stand-up gösterilerinden özel etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.