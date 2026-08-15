Sakarya Geyve Belediyesi, 22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenleyeceği Çocuk ve Halk Oyunları Şenliği ile ilçede iki gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilirken, Kapalı Pazaryeri'nde ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek halk oyunları ekipleri Geyvelilerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Geyve Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında 22-23 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri 15.30-19.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı, çocuklar ve ailelerin buluşma noktası olacak.

Şenlik alanında kurulacak şişme oyun grupları ve gerçekleştirilecek animasyon gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlenirken, TJK Pony Club katkılarıyla çocuklara at turu deneyimi de sunulacak. Etkinlik boyunca çocuklara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

TÜRKİYE'NİN RENKLERİ GEYVE'DE BULUŞACAK

Şenliğin en renkli bölümlerinden biri ise 22 Ağustos Cumartesi akşamı Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilecek Halk Oyunları Şenliği olacak.

Saat 19.30'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek programda İznik Mehter Takımı, Geyve Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Ankara Kulübü Derneği, Kocaeli Mehmet Ali Paşa Halkoyunları Spor Kulübü, Sakarya Trabzonlular Derneği Horon Ekibi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Orhangazi Belediyesi Kafkas Halk Oyunları Topluluğu, Nazende Dans Akademi Spor Kulübü ve Erenler Ritim Grubu sahne alacak.

Farklı yörelerin müzikleri, kıyafetleri ve halk oyunlarının aynı gecede buluşacağı programla Geyveliler, Anadolu kültürünün zenginliğini bir arada izleme fırsatı bulacak.

BAŞKAN YILDIZ: 'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU COŞKUYA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, şenliğe tüm Geyvelileri davet ederek şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için her şeye değer. Onların gönüllerince eğlenebileceği, ailelerimizin birlikte güzel vakit geçirebileceği etkinlikleri Geyve'mizde çoğaltmak istiyoruz. Bu yıl çocuklarımızın eğlencesini kültürümüzün en güzel değerlerinden biri olan halk oyunlarımızla bir araya getiriyoruz.

Türkiye'mizin farklı bölgelerinden gelecek ekiplerimiz, kültürümüzün zenginliğini Geyve'mizde sergileyecek. Bir tarafta çocuklarımızın kahkahaları, diğer tarafta davullarımız, zurnalarımız, horonlarımız ve halk oyunlarımız olacak. Geyve'ye yakışan, ailelerimizin birlikte güzel anılar biriktireceği iki gün geçirmek istiyoruz.

22-23 Ağustos'ta çocuklarımızı da alarak Cumhuriyet Meydanımıza ve Kapalı Pazaryerimize gelin. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.'