Ankara'da Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, Kalaba Kent Meydanı’nda görkemli finalle sona erdi. ANKARA (İGFA) - Üç gün süren etkinlik, geleneksel oyunlar, konserler ve anlam yüklü konuşmalarla Türk milletinin birliğine ve kültürel mirasına ışık tuttu.

Kapanış gecesi, geleneksel âşık atma oyunu ile başladı. Nogay Türkleri ve Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının sahne performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle Şuşa Grubu’nun sahne enerjisi büyük alkış topladı.

Şölene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özlük, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, çok sayıda büyükelçi, siyasi parti temsilcileri, ABB bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulup mehteran eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Yeşil vatanı savunurken şehit düşen kahramanlar için ise Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

BU ŞÖLEN SADECE BİR ETKİNLİK DEĞİL, BİR HATIRLAYIŞTIR

Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden şehitleri anarak konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Burada sadece bir şölene değil, aynı yürekten gelenlerin buluşmasına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bugün burada binlerce yıllık mazisiyle Türk tarihine yön vermiş büyük Türk milletinin ortak vicdanı, ortak sesi, ortak yüreği yankılanıyor. Asırlar önce demir dağları eriterek Ergenekon’dan çıkan o ilk nefes, bugün Kalaba Meydanı’nda bizim nefesimiz olmuş durumda.” dedi.

Konuşmasında Hoca Ahmet Yesevi, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet’e atıf yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları ifade etti: “Büyük Önderimiz, sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk’ümüzün Anadolu’da yaktığı bağımsızlık meşalesi Keçiören’imizde yolumuzu aydınlatıyor. Biz Türk milletiyiz, davamız ise insanlık davasıdır. Biz, Doğu’dan Batı’ya, kuzeyden güneye aynı kıbleye dönen, aynı duaya ‘âmin’ diyen bir milletiz. Dillerimiz ayrı olabilir, lehçelerimiz farklı olabilir ama gönlümüz bir, kalbimiz bir, davamız birdir. Bu şölen sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir hatırlayıştır. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye yürüdüğümüzü, kızıl elmamızı yeniden haykırıştır.”

KARDEŞLİĞİMİZİ SONSUZA DEK YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise dünyanın dört bir tarafından gelen Türk dünyası temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Bizler binlerce yıldır ayakta kalmış bir ulusun temsilcileriyiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bir Türk ve Türk kültürü ile karşılaşıyoruz. Bugün burada kültürümüz, dilimiz ve kardeşliğimizi kutlamak için bir araya geldik. Bundan sonra kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatmak için çalışacağız.”

NE MUTLU BİZE Kİ HEPİMİZ TÜRK’ÜZ

Türkolog ve Yazar Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ise, Türk kimliğinin tarih boyunca yaşatıldığını vurgulayarak, “Türk sözünü bir takım metinlerden, dağlardan, taşlardan kim kaldıracakmış? Bin 300 yıldır Türk adını yaşatıyoruz. Dilimize, dağımıza, taşımıza, suyumuza, ormanımıza Türk diyoruz. Ne mutlu bize ki hepimiz Türk’üz.” diye konuştu.

TÜRK DÜNYASI KAVRAMI TÜRKLERİN BULUNDUĞU HER YERİ KAPSAR

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl da Keçiören’in bu akşam kendisi için “İkinci Ötüken” olduğunu belirterek, “Türk dünyası kavramı Türklerin bulunduğu her yeri kapsar. 5 bin yıldır bunu yaşatırız. Dilde, fikirde birlik demektir. Bu tarz organizasyonlar bizleri çok mutlu ediyor. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ YAPAY ZEKÂ İLE ANLATILDI

Konuşmaların ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile protokol üyeleri, çekiç ve örs ile demir döverek sembolik olarak Türklerin Ergenekon’dan çıkışını canlandırdı. Şölende, Keçiören Belediyesi personelinin yapay zekâ teknolojisi kullanarak hazırladığı ve Türk dünyasının tarihsel köklerine vurgu yapan kısa film gösterimi ise dakikalarca alkışlanarak büyük ilgi gördü. Dev ekranda yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Keçiören’e hoş geldiniz!” seslendirmesi ise alanda toplanan binlerce vatandaşı duygulandırdı.

RENKLİ GÖSTERİLERLE FİNAL YAPILDI

Gecenin sonunda Dombra Yazarı Sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Azerbaycan, Kazakistan, Kırım Tatarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan’dan gelen gruplar, halk dansları ve geleneksel müzik performanslarıyla sahne aldı. Şölende çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker, vatandaşlara ise Özbek pilavı ile ayran ikram edildi. Üç gün süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.