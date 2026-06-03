Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve çevre sağlığını güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın göreve gelmeden önce sözünü verdiği ve ilçede ilk kez yaygın şekilde kullanıma sunulan çöp konteynerleri, özel yıkama araçlarıyla düzenli olarak temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla tek tek temizleniyor. Yüksek basınçlı su ve özel temizlik ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen yıkama işlemleriyle konteynerlerde oluşabilecek kötü koku, bakteri ve zararlı oluşumların önüne geçiliyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte oluşabilecek böcek ve çeşitli haşerelerin de engellenmesi için yapılan çalışmalarla Keçiörenlilerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarına katkı sağlanıyor.