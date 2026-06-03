Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon avro bütçeli 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını duyurdu. Destekler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını açıkladı.

Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri, süt toplama merkezleri ile soğuk hava depolarına hibe desteği sağlanacak. Bakan Yumaklı, üreticileri ve girişimcileri desteklerle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni destek programının kırsalda yatırım, istihdam ve katma değerli üretime önemli katkı sunması bekleniyor.