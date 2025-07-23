Ankara Keçiören'de işsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Kariyer Ofisi, son bir yıl içinde önemli başarılara imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Kariyer Ofisi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu süre zarfında 11 bin 89 kişi Kariyer Ofisi’ne üye olarak kayıt yaptırdı. Doğru işe doğru adayın yönlendirilmesini hedefleyen Ofis’te, titizlikle yürütülen çalışmalar ardından son bir yılda 5 bin 111 kişi mülakatlara yönlendirildi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 417 vatandaş yeni bir işe yerleştirildi. Kariyer Ofisi’ne yapılan başvurular, uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelenerek adaylar yeteneklerine göre gruplandırılıyor. Bu süreç sonrasında iş arayanlar, uygun işverenlerle buluşturuluyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak da hizmet veren Ofis, vatandaşların İŞKUR kaydı oluşturma, mevcut kayıtlarını güncelleme ve ilanlara başvuru yapma gibi işlemlerinde de rehberlik sağlıyor. Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, hem iş arayan bireylere hem de iş dünyasına destek olmayı sürdürüyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ

Her zaman liyakatin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çalışmaların temelini sosyal belediyecilik anlayışının oluşturduğunu belirterek “İşverenlerimiz ile iş arayan vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyoruz. Doğru işe doğru adayı yönlendirip istihdama katkı sağlıyoruz. İş arayan vatandaşlarımız, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden de Kariyer Ofisi’mize kayıt oluşturabilir.” dedi.