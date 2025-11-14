Keçiören Belediyesi'nin mahalle buluşmaları Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri'nde gerçekleşti. Başkan Dr. Mesut Özarslan, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi'nin 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmaları kapsamında Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya gelindi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan, programda şehitleri anıp ailelerine başsağlığı diledikten sonra, halkın taleplerini çözüm odaklı dinleyeceklerini belirtti. Özarslan, 'Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Kapımız herkese açık, eksiklerimizi elimizden geldiğince gidermeye devam edeceğiz' dedi.

Programda muhtarlar ve vatandaşlar, belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özarslan'a teşekkür etti. İş arayan vatandaşlar için kurulan Kariyer Ofisi standı da yoğun ilgi gördü.