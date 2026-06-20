TÜİK'in Mayıs 2026 konut satış verilerine göre Ankara'da ay boyunca 8 bin 21 konut satıldı. Başkentte konut satışları, çok sayıda resmi tatilin etkisi ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 oranında geriledi. Mayıs 2025'te 11 bin 975 olan satış adedi, bu yıl 3 bin 954 adet azalarak yüzde 33 düşüş gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Mayıs 2026'da 2 bin 178 ipotekli konut satışı yapıldı. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 27,2 oldu. Geçen yıl aynı ayda 2 bin 631 olan ipotekli satışlar, bu yıl yüzde 17,2 geriledi.

Asıl düşüş ipoteksiz ve diğer satışlarda görüldü. Mayıs 2026'da 5 bin 843 ipoteksiz konut satılırken, bu rakam geçen yıl 9 bin 344 seviyesindeydi. Böylece ipoteksiz satışlarda 3 bin 501 adetlik azalma ve yüzde 37,5'lik düşüş yaşandı.

İkinci elde kayıp daha büyük

İlk el konut satışları Mayıs 2026'da 2 bin 149 adet oldu. Geçen yıl aynı ayda 3 bin 70 olan ilk el satışlar yüzde 30 geriledi. İkinci el satışlarda ise daha sert bir tablo oluştu. Mayıs 2025'te 8 bin 905 olan ikinci el satışlar, Mayıs 2026'da 5 bin 872'ye düştü. İkinci elde yıllık kayıp 3 bin 33 adet, düşüş oranı ise yüzde 34,1 olarak hesaplandı​.

Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara'nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR Mayı ayı konut satışlarını şu şekilde analiz etti;

'1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük bayram tatili nedeniyle konut işlemlerinde erteleme yaşandı. Savaşın etkisi, altın'da yaşanan suni dalgalanmalar, krediye sınırlı erişim gibi etkiler, piyasada nakit akışının yavaşlaması, alıcı davranışlarının değişmesi de konut alım-satım kararlarını etkiledi.

Bizde göre Mayıs verisi tek başına kalıcı yön değişimi olarak okunmaması gerekiyor. Asıl eğilim, Haziran ayı verileriyle daha net görülebilecek ve ertelenen talebin piyasaya yansıyıp yansımadığının bu dönemde anlaşılacak.

Önümüzdeki süreçte doğru fiyatlanan ve ileri düzeyde pazarlanan konutlar rakiplerinden daha önce satılmaya devam edecek.​