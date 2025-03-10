Ankara Büyükşehir Belediyesi iftarda olduğu gibi sahur vakti de öğrencilere sıcak yemek ikramında bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca her Cuma gecesi, 24.00-03.00 saatleri arasında Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi’nin kafeteryasında öğrencilere sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Öğrenci dostu uygulamalarla Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının başlangıcından bu yana 5 bin 206 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdi.

100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları’nda Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi’nin kafeteryasında her cuma gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında sahur vakti öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Gençlik Sofraları Sorumlusu Bekir Coşan, tüm öğrencileri sahur sofralarına beklediklerini belirterek, "Öğrenci dostu uygulamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.