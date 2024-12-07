Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle “Dijital İnternet Güvenliği Ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Bağımlılıkla mücadele alanında çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, farkındalık yaratacak eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle ebeveynlere özel “Dijital İnternet Güvenliği Ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.

Çocukları bağımlığının her türünden uzak tutmak amacıyla Sincan Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali’nde düzenlenen eğitimde alanında uzman eğitmenler ebeveynlere kumar, sigara, alkol, internet ve madde bağımlılığı konularını ve onları bağımlıktan uzak tutmanın yollarını anlattı.