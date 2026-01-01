ANKARA (İGFA) - ASKİ Spor Kulübü, 2026 yılına sayılı günler kala dünya şampiyonlarıyla bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi ve 2025 yılının değerlendirmesini yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, spor alanında gençlere ilham olmayı sürdürmeyi ve kazandığı büyük başarıları 2026 yılına da taşımayı hedefliyor.

2025 yılında gücünü dünya arenasında kanıtlayan ASKİ Spor Kulübü; olimpik sporlarda uluslararası alanda en çok şampiyon çıkaran kulüp oldu. 272'si ulusal, 179'u uluslararası olmak üzere toplam 451 başarı elde eden ASKİ Spor Kulübü 2025 yılına adını altın harflerle yazdı.

'DÜNYA'YA İSTİKLAL MARŞI OKUTMUŞ SPORCULARIMIZ VARKEN; BİZ YİNE DURMAYACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Genel Kordinatörü Abdullah Çakmar, 2025 yılının tarihi bir yıl olduğunu vurgulayarak,

'Bu yıl Dünya Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazandık. Bugün güreşte aldığımız dereceler, başarılar vardı. Her zaman şunu söylüyorduk; biz Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ASKİ diyorduk ama biz ASKİ Spor Kulübü olarak güreşin dışına çıktık. Bugün teakwondoda, halterde, judoda, atletizmde, masa tenisinde şampiyonluklar çıkarıp madalyalar alıyoruz. Bu da hem ülkemiz için hem bizler için çok çok önemliydi. Teakwondoda kızlarımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve takım dünya şampiyonu oldu. 2001-2026 aldığımız derecelerle başarılarla beraber, ASKİ Spor Kulübü dünyada bir numara, bu onur, bu gurur bize yetmeyecektir. Biz madem dünyada bir numara sportif başarıda başarılı olmuş İstiklal Marşı okutmuş sporcularımız varken biz yine durmayacağız. Hedefimiz 2028 ve 2032 olimpiyatlarıdır.'