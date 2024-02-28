Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bartu Soral, Ankara’yla ilgili hazırladığı projeleri Youtube kanalından paylaşmayı sürdürüyor. En son yaptığı yayın; “Ankapark Nasıl Kurtulur” şeklinde oldu.

Soral, Ankapark için 800 milyon dolar harcandığını, bununla dar ve orta gelirliye 12 bin konut yapılmasının mümkün olduğunu vurgularken Mansur Yavaş’ı da siyasi amaçları için bu milli serveti çürümeye bırakmakla suçladı.

Zafer Partisi ABB adayı Bartu Soral, Ankapark’ı Ankara’ya kazandırmanın hala mümkün olduğunu vurguladı. Bu parkı işletebilecek iki büyük global firma ile görüştüklerini söyledi.

Bartu Soral: Dünyanın en büyük 2 eğlence mekânı işletmesi firma ile iletişime geçtik. Hatta bir tanesi Ankara’ya gelip parkı gezdi ve inceleme yaptı. ‘Biz Ankapark’ı işletir ve dünyaya pazarlarız’ dedi. Ticari bir model önerdi. Bunlar dünyada 100’e yakın böyle tematik park işletiyor ve en önemlisi dünya çapında bir pazarlama ağına sahipler. O dönem Mansur Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini ve şaşırdıklarını söylediler.

31 Mart’ta başkan seçilince bu parkın bir kısmını film platosuna döndürüp sinema ve dizi sektörüne kiralayacağız. Bir kısmını ise uluslararası pazarlama ve işletme kapasitesine sahip olan söz konusu bu iki firmadan birinin yönetimine vereceğiz. Ankapark hem ekonomiye kazandırılacak hem dev bir istihdam merkezi olacak, hem de Ankara turizmine çok önemli bir katkı sunacak.