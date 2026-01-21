Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Anadolu'ya Açılan Kapı' temasıyla organize edilen '7 Bölge Halk Oyunları Gösterisine' ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 300 dansçının sahne aldığı geceye Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 'Gonca Efeleri' adıyla oluşturduğu halk oyunları ekibi damgasını vurdu. Ekip, sergilediği zeybek performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatarak coşkuyu doruğa taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen '7 Bölge Halk Oyunları Gösterisi', Kocaeli ve farklı illerden gelen halk oyunları gruplarının katılımıyla İzmit Antikkapı'da gerçekleştirildi.

Kocaeli'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Anadolu'ya Açılan Kapı' temalı organizasyonda farklı yörelere ait halk oyunları aynı sahnede buluştu. Renkli kostümler ve coşkulu performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN HALK OYUNLARI

Gösteride; Kocaeli Yöresi Manav Halk Oyunları Ekibi, Nazende Dans Akademi Spor Kulübü, Orhangazi Belediyesi Halk Dansları, Güneş Sahne Sanatları, İstanbul PESKA Halk Dansları, Çayırova Belediyesi Halk Dansları, Ezgim Folklor Eğitim Merkezi Spor Kulübü, MAP-HOYTAG Halk Oyunları Ekipleri, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Çayırova Doğa Halk Oyunları Spor Kulübü ve Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Halk Oyunları Kulübü sahne aldı.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE ÖNEMLİ KATKI

Programda konuşan Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını katılımcılara ileterek, tüm misafirlere iyi seyirler diledi.

Yamak, bu tür kültürel organizasyonların şehirler arasındaki bağları güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliğe önemli katkı sunduğunu ifade etti. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Özkan Göçenler ise yaptığı konuşmada, organizasyona verdikleri katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Göçenler, 'Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kıymetli ekipleri Kocaeli'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Misafirlerimizin şehrimizden güzel anılarla ayrılması bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle halk oyunlarını daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN 'GONCA'SI GECEYE DAMGA VURDU

Gecenin en anlamlı anlarından biri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 'Gonca Efeleri' adıyla oluşturduğu halk oyunları ekibinin sahneye çıkmasıyla yaşandı. 12 öğrenciden olan ekip, sergilediği zeybek performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatarak coşkuyu doruğa taşıdı. İzleyiciler, 'Gonca Efelerinin' performansını dakikalarca ayakta alkışladı, gösteri geceye damgasını vurdu. 'Anadolu'ya Açılan Kapı' temalı '7 Bölge Halk Oyunları Gösterisi', Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahneye taşıyarak Kocaeli'nin kültür ve sanat alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.