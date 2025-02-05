Nostaljik ve masalsı olan rota üzerinde Anadolu’nun güzelliklerini tren camından keşfederken, Kars’ta konaklayarak unutulmaz anılar biriktirmek için Turistik Doğu Ekspresi rotasını planlayabilirsiniz. İşte unutulmaz kış yolculuğu için öneriler...İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda kış tatillerinin vazgeçilmez rotaları arasında Turistik Doğu Ekspresi geliyor. Bembeyaz kar örtüsüyle çevrili güzergâh üzerinde, uzun ve masalsı bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi, son dönemde bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp unutulmaz bir seyahat deneyimine dönüşüyor.



Turistik Doğu Ekspresi ile yapılan seyahat, Ankara Tren Garı’ndan başlıyor.

Yolcular, uzun sürecek bu yolculuğu keyifli hale getirmek için yataklı ve yemekli vagon seçenekleri arasından seçim yapabiliyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen seyahat platformu Obilet, Ankara’dan başlayarak Kars’a kadar uzanan eşsiz rotayı keyifli hale getirmek için önerilerini paylaştı:

Ankara’dan kalkan tren; Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergâhında ilerleyerek son durağı olan Kars’a ulaşıyor. 1310 kilometrelik yol boyunca Anadolu’nun gizli kalmış güzelliklerini eşsiz bir kış manzarası eşliğinde bir tren rotasında yaşama imkânı sunuyor. Orta Anadolu’dan başlayıp Doğu Anadolu’ya uzanan, ortalama 26 saat süren nostalji ve macera dolu bu yolculuk, adeta görsel bir şölen eşliğinde unutulmaz anılar bırakıyor. Seyahatseverler, bu yolculuğun son durağı olan Kars’a ulaştıklarında büyüleyici bir tarih ve kültürel mirasla karşılaşıyor.

EŞSİZ TARİHİ VE COĞRAFYASIYLA KARS

Eşsiz mutfağı ve kış aylarında turistlere sunduğu karlar altındaki bembeyaz coğrafyası ile Kars, tarihi dokusuyla da görenleri etkiliyor. Ani Harabeleri, Kars Kalesi, Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Kars Müzesi, Taş Köprü, Kümbet Camii (Havariler Kilisesi) gibi tarihi yapıları ziyaret ederek bu eşsiz manzarada geçmişe doğru bir yolculuğa da çıkarıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü ise doğasıyla görenleri etkiliyor. Gastronomi açısından da ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olan Kars’ın meşhur peynir çeşitlerini ve kaz eti gibi özel lezzetleriyle damak tadını bilenlere de eşsiz fırsatlar sunuyor.

Kars'ta konaklayarak bu keyifli şehri keşfetmek isteyen misafirler, Obilet üzerinden otel rezervasyonlarını avantajlı fiyatlarla yapabiliyor. Bu benzersiz deneyimi yaşayanlar, genellikle Kars’a trenle ulaşıp dönüşte hızlı ve konforlu bir çözüm olarak uçak yolculuğunu tercih ediyor.