Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemer Atatürk Caddesi'nde peyzaj düzenleme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Kemer Atatürk Caddesi'nde yeşil alanların daha düzenli, sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki kalıcı bitkilerin şekil budamaları yapılarak bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Yeşil alanlarda çim biçme ve genel temizlik çalışmaları da ekipler tarafından titizlikle tamamlandı.

Ayrıca kaldırıma ve yaya yoluna doğru uzayarak geçişi zorlaştıran bitkiler budanıp temizlenerek, yayaların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi sağlandı.