Doğal taş sektöründe Türkiye lideri olan Egeli ihracatçılar, 27 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne düzenledikleri “Sektörel Ticaret Heyeti”nden döner dönmez, İngiltere’nin yolunu tuttu.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği, iç ve dış mekân tasarımcıları ile mimarların yoğun ilgi gösterdiği Surface Design Show ile eş zamanlı olarak, İngiltere’ye 4-7 Şubat 2025 tarihlerinde “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenliyor.

İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu’ndaki konumlarını güçlendirmek istediklerini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Surface Design Show’da İngiliz ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapacaklarını, mimarlar, iç ve dış mekân tasarımcılarıyla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Türk doğal taş sektörü olarak mimarlara 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneğini sunacaklarını anlatan Başkan Alimoğlu, “İngiltere’de Türk doğal taşlarının daha çok tercih edilmesi için mimarların Türk doğal taşlarını tanımaları ve projelerinde kullanmaları öncelikli koşul. 2018 yılından bu yana İngiltere pazarına yatırım yapıyoruz. Bu süreçte; Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerinin aralarında yer aldığı 50'den fazla ünlü İngiliz mimarla temas halindeyiz. Surface Design Show Fuarı’nda Türkiye’nin zengin doğal taş çeşitlerinin İngiliz mimarlara tanıtacağımız gibi, farklı teknikler ile oluşturulan yüzey uygulamalarının örneklerini sunma olanağı bulacağız”dedi.

Surface Design Show Fuarı, 150'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin doğal taş sektöründeki gücünü uluslararası alanda pekiştirmeyi hedefleyen bu organizasyon, firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki projelerin mimarlarıyla doğrudan bir araya gelmesine olanak sağlayacak.