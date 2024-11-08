Bunlar da ilginizi çekebilir

Sınıf öğretmeni Rabia Kazancıoğlu, öğrencilerin kediyi çok sevdiğini, bu sayede çocukların hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

Öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan "Karamel", herkesin sevgisini kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, havaların soğumasının ardından kediye öğrenciler tarafından okul bahçesinde barınak yapıldığı kaydedildi.

Amasya'da Fatih İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, "Karamel" adını verdikleri sahipsiz kediyi yaklaşık 1 ay önce okulun bahçesinde beslemeye başladı. ANKARA (İGFA) - Amasya'da Fatih İlkokulu öğrencileri, okulun bahçesinde bulup besledikleri yavru kediye Karamel adını verdi. Öğrenci ve öğretmenlerin ilgi odağı olan Karamel, sınıfın maskotu hâline geldi.