Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'nin yıllardır pek çok farklı kökenden gelen milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsattı.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan bölgesel çatışmalara insani bir pencereden bakarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çatışmaların kurbanı olan ve hatta kendi hükûümetleri tarafından hedef alınan insanların onuruna ve özgürlüğüne duyduğumuz inançla insani yaklaşım konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının, yurtlarını terk etmekten başka çaresi kalmayan insanlara son derece merhametli ve eli açık şekilde destek olduğunu, büyük fedakârlıklarda bulunarak, bölgedeki kardeşlerini cömertçe desteklediğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, bu hissiyatla, dış politikamızda her türlü baskı ve provokasyona rağmen insani ilkelere bağlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Marjinal muhalif grupların, meseleyi göçmen karşıtlığını alevlendirmek için kullanmalarına izin vermediklerini belirten Altun, "Aynı şekilde, dış aktörlerin yaşanan bazı sıkıntıları suistimal ederek kendi reçetelerini bizim politikamıza dayatmalarına da izin vermeyeceğiz. Son günlerde, bu konudaki sicilimizi ve sığınmacılara yönelik insani yaklaşımımızı lekelemek isteyenler Türkiye'yi hasmane bir ülke olarak göstermek için yoğun çaba sarf etmektedir. Ülkemizde zaman zaman gerginlikler ve talihsiz olaylar yaşanmakla birlikte bunların genele yayılan ve süreğen bir sığınmacı karşıtı dalga olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bunun aksini iddia edenler ya gerçeklerden bihaberdir ya da ülkemize karşı yürütülen talihsiz dezenformasyon kampanyasının bir parçasıdır." dedi.

Birçok Avrupa ülkesinin güvenlik odaklı, yabancı ve İslam düşmanı yaklaşımıyla Türkiye'nin insani yaklaşımı arasında açık bir fark bulunduğunu aktaran Altun, "Türkiye, Avrupa'nın göçmen ve mültecilere karşı mücadelesinde çirkin yüzünü gösteren aşırı sağın karşısında gururla ve istikrarlı bir şekilde durmuştur." dedi.

"MERİH DEMİRAL'A YÖNELİK SUÇLAMALAR, HASTALIĞIN BİR BAŞKA BELİRTİSİ"

Batılı ülkelerdeki bazı siyasi grupların, bir yandan insan hakları üzerine öğütler verirken diğer yandan göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını hoş görerek rahatsız edici düzeyde bir ikiyüzlülük sergilediğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Aşırı sağın istikrarsızlaştırıcı yükselişinin bir sonucu olarak Avrupa'nın sosyal ve ekonomik dokusunun çözülmesine tanık olmaktayız. Diğer taraftan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda millî futbolcumuz Merih Demiral'a yönelik son suçlamalar, bazı Batılı ülkelerde giderek kronikleşen bu hastalığın bir başka belirtisidir. Gerçek istikrarı arayan ve öğütledikleri insani ilkelere bağlı kalma konusunda ciddi olan ülkeler Türkiye'nin yanında yer almalı ve ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı güçlerine karşı mücadele etmelidir." diye konuştu.