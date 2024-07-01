Günümüzde en bilinen ve en stabil yatırım kaynağı olarak görülen altın, geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta da yükselişe geçecek mi? Bu sorumuzu kuyumcu Enes Tüfekçi’ye yönelttik.

Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli limanı olan altın, geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl seyredecek? Kuyumcu Enes Tüfekçi Herkes Duysun için cevapladı.

Geçtiğimiz haftalarda bir önceki haftalara göre yükselişte olan altının bu hafta da yükselme yaşayabileceğini belirten Enes Tüfekçi, "Altın fiyatları geçen hafta bir anda yükseldiği için o kadar yükselmese de yine bir artış olacağı görünüyor. İnsanlar televizyonda altın fiyatlarını kar marjı koyulmadan, ham fiyatlarıyla görüyor. Bizlere geldiklerinde ise fiyatların öyle olmadığını görünce şaşırıyorlar. Vatandaşımızın bilgi almak istiyorsa bize gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü her işletmenin bir kar oranı vardır. Ekonominin ve fiyatların yükselmesinden dolayı düğün zamanlarının gelmesine rağmen kuyumcular olarak durgunluk yaşıyoruz. Müşteri sayımız azalıyor.” dedi.