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Enflasyon, faiz ve doların düşmesi, altın fiyatlarını yükseltecek. Küresel yatırım bankası TD Securities, altının 5 bin 350 dolar seviyesinde seyredeceğini, 2027 yılı Nisan ayı itibariyle altının 4 bin 500 dolara çıkacağını öngördüklerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Altındaki düşüş, yatırımcılarını üzerken, kısa vadede ciddi bir yükseliş beklenmiyor.

Altının inişli çıkışlı seyri, piyasaları ve altın yatırımcılarını düşündürürken, Küresel yatırım bankası TD Securities, altının fırlayacağı tarihi verdi.

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