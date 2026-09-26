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Altının inişli çıkışlı seyri, piyasaları ve altın yatırımcılarını düşündürürken, Küresel yatırım bankası TD Securities, altının fırlayacağı tarihi verdi.
İSTANBUL (İGFA) - Altındaki düşüş, yatırımcılarını üzerken, kısa vadede ciddi bir yükseliş beklenmiyor.
Enflasyon, faiz ve doların düşmesi, altın fiyatlarını yükseltecek. Küresel yatırım bankası TD Securities, altının 5 bin 350 dolar seviyesinde seyredeceğini, 2027 yılı Nisan ayı itibariyle altının 4 bin 500 dolara çıkacağını öngördüklerini açıkladı.
Kaynak: RSS