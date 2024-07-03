Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.ANKARA (İGFA) - Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a karşı açılan disiplin soruşturması hakkında yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmanın kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Bakanlık açıklamalarında, spor müsabakasındaki sevinç kutlamasında, tarihi ve kültürel bir sembolün hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınadığını ifade etmişti.