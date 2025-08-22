Almanya’nın Völklingen kentinde 34 yaşındaki bir polis başkomiseri, soygun girişimi sonrası 18 yaşındaki bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, siyaset ve emniyet camiasında büyük yankı uyandırdı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya’nın Saarland eyaletine bağlı Völklingen kentinde, Karolinger Sokağı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan soygun girişimi trajediyle sonuçlandı.

18 yaşındaki şüpheli, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadan para çaldı ve kaçtı.

Olay yerine hızla ulaşan iki polis memuru, şüpheliyi yakaladı. Ancak gözaltı sırasında çıkan arbedede, şüpheli bir memurun silahını ele geçirerek defalarca ateş etti.

34 yaşındaki polis başkomiseri ağır yaralanarak kaldırıldığı Homburg Üniversitesi Kliniği’nde hayatını kaybetti. Yanındaki meslektaşı yara almadan kurtulsa da büyük şok yaşadı.

ŞÜPHELİ ALMAN VE TÜRK VATANDAŞI

Saarbrücken bölgesinde yaşayan Alman ve Türk vatandaşı olduğu belirtilen 18 yaşındaki şüpheli, yaralı halde gözaltına alındı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söz konusu olay Almanya’da derin üzüntüye yol açtı.

Saarland İçişleri Bakanı Reinhold Jost, “Bu, Saarland için en kara günlerden biri” diyerek kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyururken Saarland Başbakanı Anke Rehlinger, “Genç bir polisimiz görev başında hayatını kaybetti. Ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise polis teşkilatına destek mesajı vererek üzüntüsünü ifade etti.