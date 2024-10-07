Batı Anadolu Serbest Bölgesini yabancı yatırımcılara tanıtmak için atağa geçen BASBAŞ, Almanya’da yoğun bir tanıtım programına başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin katkıları ile gerçekleşen BASBAŞ’ın Almanya’daki tanıtım programı kapsamında Başkent Berlin, Avrupa’nın en büyük liman kentlerinden Hamburg, Bremen ve Stutugart’da ülkenin önde gelen iş örgütlerinin temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirildi.

BASBAŞ olarak ülkeye yabancı yatırım kazandırmak için Batı Anadolu Serbest Bölgesini yurt dışında tanıtmaya ağırlık verdiklerini söyleyen BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, bu çalışmalara bölgeye ilgisi yüksek olan Alman yatırımcıları odağa alarak başladıklarını vurguladı.

Almanya’daki toplantılarda genel olarak Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik konumunun sağladığı avantajlar ve güçlü üretim altyapısı ile kalifiye insan kaynağı hakkında bilgi verildiğini belirten Dr. Faruk Güler, “Arkadaşlarımız Almanya’nın 4 önemli kentinde gerçekleştirilen toplantılarda, serbest bölgelerin sağladığı teşvik ve avantajları anlattıktan sonra, BASBAŞ özelinde lokasyon avantajları, operasyonel üstünlükler, sunulan hizmetlerin kalitesi, bölgede yatırım süreçlerinin nasıl en kısa sürede tamamlandığı konularını Alman iş insanlarına anlatma fırsatını buldular. Bu tür toplantıların uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki fırsatları daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyacağına inanıyoruz” dedi.

Dr. Güler, AB ile olan ekonomik bağlarının Türkiye’yi birçok açıdan Alman şirketleri için cazip yatırım yeri yaptığını belirtti. Yatırımların büyük payını, uzun vadeli yatırımlar oluşturduğunu söyleyen Dr. Güler, "Türkiye’deki faaliyetleri sanayi üretiminden, her türlü ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından, perakende ve toptancılığa kadar birçok sektöre uzanan Alman şirketlerinin ülkemizde yatırım yapma isteği hala devam etmektedir. Biz de bu nedenle Batı Anadolu Serbest Bölgesinin yurt dışındaki tanıtımı konusunda bu ülkeye özel önem veriyoruz" dedi.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarının kesişim noktasında yer alan konumunun Alman yatırımcılara ticaret ve dağıtım açısından büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Dr. Güler, sağladığı vergi avantajları ve gümrük muafiyetleri ile yatırımcıların maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek kâr marjlarını artıran serbest bölgelerin de Alman yatırımcıların yakın markajında olduğunu kaydetti.