Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan ve 2026 yılı içerisinde hizmete alınması planlanan Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Sağlıklı içme suyu ve sağlam altyapı ulaşmayan tek bir hane kalmaması amacıyla çalışmalarını yürüten TİSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin mega projelerinden biri olan Şehir Hastanesi'nin altyapısını da inşa ediyor.

TERFİ MERKEZİ İNŞA EDİLDİ

Hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte oluşacak evsel nitelikli atık suyun çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesi amacıyla atık su terfi merkezi inşa edildi.

Yapılan teknik değerlendirmelere göre, şehir hastanesinden günlük yaklaşık 1200 metreküp atık su oluşması beklenirken, kurulan sistem sayesinde bu atık su, hastane sahası içerisindeki terfi merkezi aracılığıyla yaklaşık 180 metrelik hat üzerinden mevcut kanalizasyon sistemine aktarılacak.

KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Atık su, Şenol Güneş Spor Kompleksi bünyesindeki atık su arıtma tesisinde arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek. Artan kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut atık su arıtma tesisinin de revize edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda tesis kapasitesinin günlük 800 metreküpten 2000 metreküp kapasiteye çıkarılması hedeflenirken, sistemin kademeli olarak çalışabilecek şekilde projelendirileceği ifade edildi.

İÇME SUYU ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI

Öte yandan, şehir hastanesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu hattı imalatına da başlandı. Bu çalışmalarla birlikte hastanenin hem atık su hem de içme suyu altyapısının modern ve sürdürülebilir bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Trabzon Şehir Hastanesi'nin tüm altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanması amaçlanırken, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.