Azerbaycanlı rap sanatçısı Alizade, Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden Sziget'te Türkiye ve Azerbaycan'ı temsil edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Son yılların dikkat çeken rapçilerinden Alizade, 13 Ağustos Perşembe akşamı Budapeşte'deki Sziget Festivali'nde sahne alacak.

Her yıl 500 binden fazla müzikseveri ağırlayan festivalde sanatçı; Zara Larsson, SOMBR, Twenty One Pilots, Florence The Machine ve Peggy Gou gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı afişte yer alıyor.

Yeni albümü 'Rahat Music' sonrası Avrupa turnesine çıkan Alizade, kendine özgü trap ve modern rap sound'unu bu kez Sziget'in uluslararası seyircisiyle buluşturacak.