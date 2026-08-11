Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde Kıraç'ı müzikseverlerle buluşturdu. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla festival akşamına eşlik etti.

MALATYA (İGFA) - Kıraç, konser boyunca başta 'Yalan' olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine konser boyunca hep bir ağızdan eşlik ederken, şarkılar alkışlar eşliğinde seslendirildi.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserlerine de repertuvarında yer verdi. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerle etkili bir bağ kuran sanatçı, konser boyunca izleyicilerden büyük alkış aldı. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen konser, farklı yaş gruplarından müzikseverleri aynı sahnede bir araya getirirken, Kıraç'ın performansı Malatya Kültür Yolu Festivali'nin konser programına renk kattı.

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla devam edecek.