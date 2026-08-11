Ünlü sanatçı Deniz Seki, düşme sonucu yaşadığı sol kalça ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve destekle yürümeye başladığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Edinilen bilgiye göre Deniz Seki, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü düşmeye bağlı olarak sol kalçasında oluşan ağrı nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde sanatçının sol kalçasında kırık tespit edildi.

Deniz Seki, saat 17.00'de ameliyata alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon sırasında kırık bölge sabitlenirken, kalçanın hareket etmesini sağlayan kaslardan birinde meydana gelen yırtık da onarıldı.

Operasyonun Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bugün ayağa kaldırıldığını ve destekle yürümesinin sağlandığını açıkladı.