İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Seki, kendisini arayan, soran ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Sanatçı dostlarının ve arkadaşlarının da kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Seki, destek mesajlarının kendisine moral verdiğini söyledi.

Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Seki, şu anda ağrılarının bulunduğunu ve sürecin kolay olmadığını ifade etti. Buna rağmen pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalıştığını dile getiren sanatçı, bir süre daha hastanede kalarak dinlenip toparlanacağını söyledi. Sevenlerinin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmenin kendisine iyi geldiğini belirten Seki, en kısa zamanda yeniden sahneye çıkarak dinleyicileriyle buluşmayı istediğini ifade etti.

Seki, paylaşımını, 'Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız' sözleriyle tamamladı.

Hastaneden herkese kocaman bir merhaba: ????



Soran, arayan, merak eden, güzel dileklerini ve dualarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Yanıma kadar gelip beni yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini hissettiren tüm sanatçı dostlarıma ve arkadaşlarıma ayrıca teşekkür: pic.twitter.com/KqcmYjVcE6 — Deniz Seki (@denizsekireal) August 12, 2026