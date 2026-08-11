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Seyircilerin arasına giren ve selfie isteklerini geri çevirmeyen Ömür Gedik, yürümekte zorlanmasına rağmen güvenliklerin müdahale etmesine izin vermedi.

Atatürk'ün Armutlu'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan Ömür Gedik, yoğun ilgi gördü. Konser sırasında hayranlarının arasına giren Gedik, yürümekte zorlanmasına rağmen selfie taleplerini geri çevirmedi.

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