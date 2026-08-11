Atatürk'ün Armutlu'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan Ömür Gedik, yoğun ilgi gördü. Konser sırasında hayranlarının arasına giren Gedik, yürümekte zorlanmasına rağmen selfie taleplerini geri çevirmedi.
YALOVA (İGFA) - Atatürk'ün Armutlu'ya gelişinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Ömür Gedik, sevilen şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
ÖMÜR GEDİK YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Seyircilerin arasına giren ve selfie isteklerini geri çevirmeyen Ömür Gedik, yürümekte zorlanmasına rağmen güvenliklerin müdahale etmesine izin vermedi.
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