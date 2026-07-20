Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Melike Şahin, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi.

BURSA (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Melike Şahin, önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yoğun ilgi gören ve biletleri tükenen konser, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Sahne boyunca sevilen eserlerini seslendiren Melike Şahin, güçlü vokali, etkileyici sahne performansı ve enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkılara zaman zaman binlerce hayranı da hep bir ağızdan eşlik etti.

DOĞUM ÖNCESİ SON 4 KONSER

Bursa konserinin ardından sanatçı, doğum öncesi vereceği son dört konser için hazırlıklarını sürdürüyor. Melike Şahin, 27 ve 28 Temmuz ile 3 ve 13 Ağustos tarihlerinde İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Bu konserlerin, sanatçının doğum öncesi son sahne performansları olması nedeniyle yoğun ilgi görmesi bekleniyor.