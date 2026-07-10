Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 13. yılında Güzelbahçe'de adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Törende, demokrasi, adalet ve özgürlük vurgusu yapıldı.

İZMİR (İGFA) - Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 13. yılında İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

Kahramandere Mahallesi'ndeki Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda gerçekleştirilen anma programına Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, Ali İsmail Korkmaz'ın yaşam dolu hayalleri olan genç bir insan olduğunu belirterek, onu anmanın yalnızca geçmişte yaşanan acıları hatırlamak değil, aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluğu da hatırlamak anlamına geldiğini söyledi. Akın, gençlerin kendilerini güvende hissedebildiği ve düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir toplum için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise Ali İsmail Korkmaz'ın bugün yaşasaydı 32 yaşında olacağını belirterek, adalet ve özgürlük mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da konuşmasında, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün toplumun vicdanında derin izler bıraktığını ifade ederek, Gezi Parkı sürecinde yaşamını yitiren diğer gençleri de anarak hukukun üstünlüğü ve adalet çağrısında bulundu. Konuşmalar sonrasında törene katılanlar, Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla parkta bulunan anı noktasına karanfiller bıraktı.