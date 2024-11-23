DEVA Partisi lideri Ali Babacan, hükümetin 'kamudaki tasarruf önlemleri'ne karşı gerçekleştirilen Azerbaycan ziyaretini eleştirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM İklim Konferansı’na (COP29) Türkiye’den bin 862 kişi katıldığını belirterek, “Nerede tasarruf tedbirleri?” ifadesini kullandı.

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Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı COP29’a Türkiye'den 1862 kişi katılmış. Bu kadar kişinin masrafını kim karşıladı? Nerede tasarruf tedbirleri?”

Kaynak: igf