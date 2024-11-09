DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü vesilesiyle kongre sonrası seçilen yeni yönetim, milletvekili ve partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan DEVA lideri Ali Babacan, deftere şunları yazdı: "“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete irtihalinizin 86. yıl dönümünde sizi şükranla yad ediyoruz.

Bugün DEVA Partili yol arkadaşlarımla karşınızdayız. Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını ülkemizde daimi kılmak için çalışmaya ilk günkü heves ve heyecanla devam ediyoruz. Tam demokrasi hedefiyle yola çıkan partimize, mücadeleniz her daim ışık tutuyor. Ruhunuz şâd olsun.”