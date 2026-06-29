Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programının üçüncüsü Afyonkarahisar'da başladı. Programda, Türk mutfağının kültürel mirası ve uluslararası tanıtımdaki rolü ele alındı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programının üçüncü ayağı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Programa kamu yöneticileri, akademisyenler, gastronomi uzmanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, bir milleti tanımanın en etkili yollarından birinin onun sofrasına misafir olmaktan geçtiğini belirterek, sofraların yalnızca yemek yenilen yerler değil, aynı zamanda tarih, kültür, inanç ve paylaşma geleneğinin yansıması olduğunu söyledi.

Türk mutfağının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ürünü olduğunu vurgulayan Aktaş, Afyonkarahisar'ın bu mirasın en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise kentin köklü mutfak kültürünü korumanın ve dünyaya tanıtmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Gastronomi turizmini yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini kaydeden Köksal, Gastronomi Sokağı projesi, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da programa video mesaj gönderdi.

Türk mutfağını 'tarihin en eski arşivlerinden biri ve medeniyet hafızası' olarak nitelendiren Emine Erdoğan, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan mutfak kültürünün farklı medeniyetleri bir araya getirdiğini belirtti.

Anadolu sofralarının tarih boyunca sevgi, saygı ve kardeşliğin buluşma noktası olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, kaynayan tencerelerin yalnızca yemek değil, kültürlerarası diyaloğu da besleyen bir medeniyet dili oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gönderdiği mesajda, Türk mutfağının tarihî derinliği ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli yumuşak güç unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Gastrodiplomasinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımında önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Duran, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alan Afyonkarahisar'ın, 50'yi aşkın coğrafi işaretli ürünüyle Türk mutfağının önde gelen temsil merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Afyonkarahisar'ın sucuk, kaymak, haşhaşlı ürünler ile et ve fırın yemekleri başta olmak üzere zengin mutfak kültürüyle Anadolu'nun gastronomi mirasını güçlü şekilde yansıttığını ifade eden Duran, kentin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi tarafından Vali Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a hediye takdim edildi.

Etkinlik, 'Afyonkarahisar'da Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras' başlıklı panelin yanı sıra tarihî mekân gezileri ve gastronomi atölyeleriyle devam etti.