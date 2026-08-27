Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi Alanya'daki trafik sinyalizasyon sistemleri ile okul çevrelerinde bulunan trafik işaret ve levhalarına yönelik genel bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Alanya'daki trafik sinyalizasyon sistemleri ve okul çevrelerindeki trafik işaret ve levhalarında genel bir bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'ndeki sinyalizasyon ünitelerini tek tek kontrol ediyor. Arızalı sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı yapılırken, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar da yenileniyor.

YAYA GEÇİDİ LEVHALARI YENİLENİYOR

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan trafik işaret ve levhalarının bakımını gerçekleştiriyor. Özellikle yaya geçitlerinde kullanılan levhalar yenilenerek, öğrencilerin ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Alanya'daki sinyalizasyon sistemleri ile trafik işaret ve levhalarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.