Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sanayi kimliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkması amacıyla 29 Ağustos Cumartesi günü Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Ultra Trail yarışmasına ev sahipliği yapacak. Kartepe'nin eşsiz doğası içerisinde gerçekleştirilecek yarış, bölgenin doğal zenginliklerini spor aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin turizm potansiyelini her geçen gün daha da güçlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti dört mevsim cazibe merkezi haline getirecek prestij projeleri hayata geçirerek doğal ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarıyor.

Kocaeli'nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu her fırsatta vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu doğrultuda hazırlanan Turizm Master Planı'nı hayata geçirdi.

Göreve geldiği günden bu yana kentin dört mevsim spor ve turizm faaliyetleriyle öne çıkması için çalışmalarını sürdüren Büyükakın, seçim beyannamesinde yer alan doğa sporlarına yönelik projeleri de birer birer hayata geçiriyor.

BÜYÜKŞEHİR ULTRA TRAİL YARIŞMASI

Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip olan Kocaeli, önemli bir doğa sporları etkinliğine daha ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek Ultra Trail yarışması, 15K Geyik Patikası ve 50K Sisler Dağı parkurlarıyla sporcuları Kocaeli'nin eşsiz doğasında zorlu bir mücadeleye çıkaracak.

Doğayla iç içe geçecek yarışta sporcular, Kartepe'nin zorlu parkurlarında dayanıklılıklarını test ederken unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Başlangıç ve bitiş noktası Kuzuyayla Tabiat Parkı olarak belirlenen yarışmada 15K parkuru için 1000, 50K parkuru için 500 kişilik kontenjan açıldı. Bu kapsamda 15K yarışına 889, 50K yarışına 173 olmak üzere 1062 sporcu kayıt yaptırdı.

14 YABANCI SPORCU KATILACAK

Mısır, Rusya, Japonya, İngiltere, Güney Afrika, Güney Kore, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan, Malezya ve Kırgızistan gibi ülkelerden 14 yabancı sporcunun kayıt yaptırdığı Büyükşehir Kocaeli Ultra Trail Yarışması'na oldukça yüksek bir katılım olacak.

Yabancı sporcuların 11'i 15K Geyik patikasında, 3'ü 50K Sisler Dağı parkurunda yarışacak. Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören yarışmaya toplam 36 ilden başvuru yapıldı. Kocaeli'den 436, kent dışından ise 626 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda toplam bin 62 katılımcı mücadele edecek.

BİRİNCİLERE 41 BİN TL'LİK ÖZEL ÖDÜL

Doğal güzellikleri uzun yıllar sanayi kimliğinin gölgesinde kalan Kocaeli, doğa sporlarının başkenti olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Büyükşehir Kocaeli Ultra, doğayla iç içe eşsiz parkurlarıyla sporculara hem zorlu bir mücadele hem de Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL'lik ödül kazanacak. Bu özel yarışmaya ilginin yoğun olması bekleniyor.