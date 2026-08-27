Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların dertlerine derman olmayı sürdürüyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu şehirde kimse yalnız değil' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi ile yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Evde sağlık, kişisel bakım, ev temizliği ve hasta nakil işlemleri ile bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldüren merkez, ücretsiz hasta yatağı temini ile de önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Evde bakım hizmeti alan vatandaşları hanelerinde ziyaret eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.



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Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara yönelik hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi'ne 0 (258) 377 20 12 numaralı telefonu arayarak ulaşabiliyor.



Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini belirterek, 'Bu şehirde kimse yalnız değil, kimse çaresiz değil. Büyüklerimizin, engelli vatandaşlarımızın en zor anlarında Büyükşehir ailesi olarak her zaman yanlarında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.