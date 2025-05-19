Aksaray’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ece Seçkin konseri büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin katıldığı konserde coşku doruğa çıkarken, sahne güvenliğini tehdit eden bir olay yaşandı.AKSARAY (İGFA) - Aksaray’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ece Seçkin konseri büyük ilgi gördü.

Binlerce kişinin katıldığı konserde coşku doruğa çıkarken, sahne güvenliğini tehdit eden bir olay yaşandı. Sahne iskelesine tırmanan bir şahıs, sanatçının dikkati ve anonsu sayesinde ekipler tarafından indirildi. Konser, olaysız şekilde devam etti.