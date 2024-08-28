Aksaçlılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, Karabağlar Kaymakamı olarak atanan Mehmet Özer’i makamında ziyaret etti.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - Ziyaret sırasında Ahmet Bereket, yeni Kaymakam Özer'e yakın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ederek, “Kıymetli Kaymakamımızın daha önceki görev yaptığı illerde gösterdiği performans ve başarılar, ilçemize atanması sonrasında bizleri oldukça memnun etti. Böylesine değerli mülki amirlerimizin sayısının artmasını temenni ediyor, Sayın Mehmet Özer’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sivil toplum kuruluşları, Türk demokrasisinin en önemli yapı taşlarıdır. Bu kapsamda Aksaçlılar Derneği’nin ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Başta Genel Başkan Ahmet Bereket olmak üzere tüm dernek üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.