AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde “Deprem Konulu Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı”nda 30 saniyelik bir deprem simüle edildi. Ekiplerin afet anında hızlı tahliye, arama kurtarma ve ilk yardım konularındaki yetkinliklerinin başarıyla test edildiği tatbikata, AEDAŞ Genel Müdürlük yerleşkesinde çalışan personeller katıldı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’de yaşanan son depremler, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önemini bir kez daha ortaya koyarken, Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) afetlere karşı hazırlıklı olmak hedefi ile çalışmalarına devam ediyor. AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip bu yılın başında AFAD’ın “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme” Projesi kapsamında arama kurtarma eğitimlerine katılarak afetlere karşı donanımlı hale geldi. Bu yönde atılan adımların devamı olarak “Deprem Konulu Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirildi.

"30 SANİYELİK DEPREM SİMÜLE EDİLDE"

AEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen tatbikatta, 30 saniyelik bir deprem simüle edildi. Söz konusu tatbikatta, ekiplerin afet anında hızlı tahliye, arama kurtarma ve ilk yardım konularındaki yetkinlikleri başarıyla test edildi. Tatbikat sırasında genel müdürlük binası 3 dakika 15 saniyede tahliye edilirken, mahsur kaldığı simüle edilen bir çalışan ise 2 dakika 37 saniyede kurtarıldı.

“ACİL DURUM REFLEKSİMİZİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Afetlere karşı hazırlıklı olmak için toplumsal bilincin artırılmasının önemine işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Çalışanlarımızın afet durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak ve kurumumuzun acil durum reflekslerini geliştirmek adına düzenlediğimiz eğitim ve tatbikat çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. Bu tür tatbikatlar hem çalışanlarımızın hem de hizmet verdiğimiz bölgelerdeki vatandaşların güvenliği için kritik öneme sahip. AEDAŞ olarak, afetlere karşı eğitim ve tatbikatların yanı sıra enerji altyapısında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla da afetlere karşı dayanıklılığını artırmak en büyük önceliğimiz.

Hem çalışanlarımız hem de bölgemizdeki vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.