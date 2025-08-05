Meteoroloji'nin tahminlerine göre Akdeniz, Doğu Karadeniz, Kütahya ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da rüzgar saatte 30-50 km esebilir. İç Anadolu'da sıcaklıklar 2-4 derece artarken, diğer bölgelerde değişiklik olmayacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.